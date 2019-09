Sardegna, la Procura indaga sui genitori vegani per il bimbo arrivato denutrito in ospedale

La Procura apre un’inchiesta: sono indagati i due genitori vegani del bambino di due anni ricoverato nei giorni scorsi in ospedale, trovato in uno stato di denutrizione. A Nuoro i magistrati vogliono vederci chiaro ed è stato aperto un fascicolo che finirà anche tra le mani del Tribunale dei minorenni di Sassari. La notizia è stata confermata dall’Unione Sarda oggi: i genitori dovranno rispondere delle condizioni nelle quali è arrivato il loro figlio, da verificare con attenzione c’è proprio il fatto che possa essere stato male a causa della dieta. Il bimbo era arrivato in ospedale debolissimo, e le analisi hanno chiarito che non aveva alcun batterio o malattia. Le sue condizioni erano gravi, ma oil piccolo sta meglio. Era soltanto denutrito, quindi magrissimo e affaticato.

Nel reparto di Pediatria i genitori hanno seguito passo dopo passo le cure: non vi sono ovviamente certezze sulle cause dell’episodio, se siano dovute a una particolare alimentazione, oppure semplicemente a un fattore genetico che in questo caso non si collegherebbe alla scelta vegana dei genitori. “Ci occupiamo delle problematiche alimentari che riguardano i bambini con grande attenzione – ha dichiarato domenica all’Ansa la direttrice dell’Assl nuorese Grazia Catina – le strutture dell’Assl assicurano la presa in cura con approccio specialistico che si avvale di collaborazioni multidisciplinari e multiprofessionali, per tutelare e promuovere la salute dei bambini e delle loro famiglie”.