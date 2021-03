Sardegna, il 20 per cento degli insegnanti rifiutano il vaccino Astrazeneca. La conferma all’Ansa del manager delll’Ats Temussi: un professore su cinque in Sardegna ha dato disdetta e non intende vaccinarsi col siero sospeso dall’Aifa e poi riabilitato dall’Ema in pochi giorni. Nessuna disdetta invece a Cagliari per quanto riguarda i vaccini riservati alle forze dell’ordine. Nella Sardegna tornata in arancione, l’accelerazione della campagna vaccinale risulta fondamentale nella lotta al Covid visto che l’Isola risulta agli ultimi posti in Italia nelle somministrazioni.