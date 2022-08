Sardegna, i Giovani Democratici del Pd contro Giorgia Meloni: “Pensa di risolvere l’alcolismo con lo sport”. Sulle devianze esplode la polemica anche in Sardegna, il duro attacco dei giovani del Pd a Giorgia: “Giorgia Meloni definisce “deviate” le persone che non perseguono stili di vita sani. Queste parole vergognose non fanno altro che alimentare il senso di inadeguatezza nelle persone che lei considera appartenenti a tale categoria. Sappiamo bene, infatti, quanto avanzare una pretesa di normalizzazione a chi affronta ostacoli quali dipendenze e altri fenomeni di vario tipo possa essere deleterio dal punto di vista psicologico e emotivo.

La povertà delle soluzioni offerte dalla leader di Fratelli d’Italia non deve stupire: se di fronte a un tema mastodontico come, ad esempio, l’alcolismo la soluzione è quella dello sport, l’On. Meloni e il suo partito potevano anche evitare di toccare queste tematiche complesse dove l’intervento educativo dev’essere basato sull’unicità del singolo individuo e non con misure generalizzate e standardizzate.

Noi crediamo che per affrontare tematiche tanto delicate quanto importanti sia necessario puntare sull’ascolto e sull’osservazione sull’azione individualizzata, anziché usare l’approccio di chi vuole inquadrare gli individui secondo schemi e categorie che, spesso e volentieri, sono la causa stessa del malessere. Le famiglie e tutti gli operatori che quotidianamente nelle scuole e nelle comunità lavorano per garantire il pieno sviluppo della persona umana devono essere coinvolti ancora di più, anziché essere presi letteralmente a schiaffi con proposte ricche di pregiudizi e qualunquiste.