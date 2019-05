Sardegna, nella giunta Solinas 2 leghisti sardi under 40: bocciata la Inzaina

Valeria Satta e Giorgio Todde. Sono i due nuovi assessori giovani in quota Lega nella giunta Solinas, vanno ad aggiungersi a Mario Nieddu che ha conquistato l’importante poltrona della Sanità e completano così la truppa degli uomini di Salvini nella giunta regionale.

Giorgio Todde, di Girasole, classe 1983 è un leghista della prima ora e attualmente è coordinatore provinciale in Ogliastra del partito. È amministratore della Universo Immobiliare-ElleTi costruzioni e la vora presso l’agenzia per il lavoro Sky Job. A lui Solinas ha affidato la delicatissima delega sui Trasporti, dovrà gestire la delicata questione della continuità territoriale e la questione dei traghetti.

E c’è poi Valeria Satta, cagliaritana, classe 1983, consulente commerciale dell’azienda farmaceutica Diabetes Care: è stata nominata assessore agli Affari generali, personale e riforma della Regione.

Bocciata invece Daria Inzaina. Nonostante il pressing del coordinatore regionale della Lega Eugenio Zoffili la Inzaina, allevatrice gallurese non entrerà (almeno per ora nell’esecutivo). Decisive, forse, le polemiche sul curriculum non adeguato al ruolo (la Inzaina ha la terza media come titolo di studio).