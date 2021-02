Sardegna, ecco tutte le nuove offerte di lavoro della settimana: corsa per le domande

CANTIERI COMUNALI

Le domande per i cantieri e per gli avviamenti nelle pubbliche amministrazioni (art. 16) sono digitali. Per fare domanda è necessario connettersi al portale Sardegna Lavoro, sezione cittadini, cantieri comunali o art. 16.

Link: www.sardegnalavoro.it/servizi-on-line/per-i-cittadini/cantieri-comunali

PLOAGHE

Il comune di Ploaghe assume per il cantiere 1 muratore qualificato e 6 manovali edili. Il contratto sarà per 8 mesi, part time. Domande fino al 25 febbraio. Info nel CPI di Sassari.

BIDONI’

Il comune di Bidonì assume per il cantiere 12 addetti alla manutenzione del verde. Il contratto sarà a tempo determinato, per 3 mesi. Domande fino al 25 febbraio. Info nel CPI di Ghilarza.

ARMUNGIA

Il comune di Armungia assume per il cantiere 1 addetto alla manutenzione del verde e 1 operatore alla motosega. Il contratto sarà a tempo determinato, per 8 mesi. Domande fino al 3 marzo. Info nel CPI di Muravera.

COLLINAS

Il comune di Collinas assume per il cantiere 1 manovale edile. Il contratto sarà per 8 mesi. Domande fino al 27 febbraio. Info nel CPI di Sanluri.

BALLAO

Il comune di Ballao assume per il cantiere 1 muratore e 1 manovale. Il contratto sarà a tempo determinato, per 8 mesi. Domande fino al 3 marzo. Info nel CPI di Senorbì.

SORRADILE

Il comune di Sorradile assume per il cantiere 1 addetto alla manutenzione del verde. Il contratto sarà per 8 mesi. Domande fino al 23 febbraio. Info nel CPI di Ghilarza.

ORISTANO

Il comune di Oristano assume per il cantiere 4 elettricisti, 7 muratori, 4 falegnami, 2 idraulici, 5 manovali edili, 1 fabbro, 3 agricoltori e operai agricoli specializzati di giardini e vivai, di coltivazioni di fiori e piante ornamentali. Il contratto sarà a tempo determinato, per 8 mesi. Domande fino al 2 marzo. Info nel CPI di Oristano.

VILLAPUTZU

Il comune di Villaputzu assume per il cantiere 3 addetti alla manutenzione del verde, 2 manovali edili, 1 muratore in pietra e mattoni, 1 operatore alla motosega, 1 tecnico di cantiere edile. Il contratto sarà per 8 mesi. Domande fino al 2 marzo. Info nel CPI di Muravera.

GONNESA

Il comune di Gonnesa assume per il cantiere 1 ingegnere civile o ambientale, 1 geometra o perito agrario, 2 mastri muratori in pietra e mattoni, 6 addetti alla manutenzione del verde. Il contratto sarà a tempo determinato, per 8 mesi. Domande fino al 26 febbraio. Info nel CPI di Carbonia.

COSSOINE

Il comune di Cossoine assume per il cantiere 2 addetti alla manutenzione del verde. Il contratto sarà a tempo determinato, per 8 mesi. Domande fino al 26 febbraio. Info nel CPI di Bonorva.

SANTA GIUSTA

Il comune di Santa Giusta assume per il cantiere 1 operatore alla motosega con l’abilitazione all’uso della piattaforma aerea, 1 conducente di trattore agricolo e 3 addetti alla manutenzione del verde. Il contratto sarà per 8 mesi. Domande fino al 1° marzo. Info nel CPI di Oristano.

VILLANOVA TRUSCHEDU

Il comune di Villanova Truschedu assume per il cantiere 1 muratore in pietra e mattoni. Il contratto sarà a tempo determinato, per 8 mesi. Domande fino al 1° marzo. Info nel CPI di Oristano.

SAN TEODORO

Il comune di San Teodoro assume per il cantiere 1 geometra/perito edile/perito agrario, 1 carpentiere edile, 2 muratori in pietra e lavori di manutenzione, 1 idraulico nelle costruzioni civili, 2 manovali stradali (con patente B), 1 manovale stradale (senza patente B), 1 escavatorista gruista e 1 camionista. Il contratto sarà a tempo determinato. Domande fino al 26 febbraio. Info nel CPI di Olbia.

CARBONIA

Il comune di Carbonia assume per il cantiere 9 braccianti agricoli, 3 operatori alla motosega e 3 addetti al servizio prevenzione e protezione (caposquadra). Il contratto sarà a tempo determinato, per 6 mesi. Domande fino al 1° marzo. Info nel CPI di Carbonia.

CASTELSARDO

Il comune di Castelsardo assume per il cantiere 2 giardinieri (di cui 1 munito di patente B), 1 potatore e 1 geometra/perito agrario. Il contratto sarà a tempo determinato, per 5 mesi e mezzo. Domande fino al 26 febbraio. Info nel CPI di Castelsardo.

LODE’

Il comune di Lodè assume per il cantiere 3 braccianti agricoli. Il contratto sarà a tempo determinato, per 8 mesi. Domande fino al 26 febbraio. Info nel CPI di Siniscola.

FURTEI

Il comune di Furtei assume per il cantiere 6 addetti alla manutenzione del verde e 1 escavatorista. Il contratto sarà per 8 mesi. Domande fino al 22 febbraio. Info nel CPI di Sanluri.

LODE’

Il comune di Lodè assume per il cantiere 7 braccianti agricoli. Il contratto sarà a tempo determinato, per 13 settimane. Domande fino al 26 febbraio. Info nel CPI di Siniscola.

ELINI

Il comune di Elini assume per il cantiere 2 addetti alla manutenzione del verde. Il contratto sarà a tempo determinato, per 8 mesi. Domande fino al 26 febbraio. Info nel CPI di Lanusei.