“Sardegna e Coronavirus, subito la quarantena obbligatoria per chiunque entri nella nostra Isola”

“Bisogna adottare subito misure forti per difendere la Sardegna dall’importazione e dall’ulteriore diffusione del virus, come abbiamo proposto al presidente Conte, come messo nero su bianco in un’interrogazione parlamentare e anche in una petizione on line che ha ottenuto oltre ventimila firme in poche ore”. Lo ha dichiarato Ugo Cappellacci, deputato e coordinatore regionale di Forza Italia Sardegna. “Non c’è più un solo minuto da perdere, dobbiamo scongiurare il rischio che il sistema sanitario isolano collassi per effetto dello sfollamento da altre regioni. Occorre subito introdurre la quarantena obbligatoria per chiunque metta piede in Sardegna in nave o in aereo, istituire una zona rossa che nel nostro caso sarebbe in difesa di una comunità che non ha focolai suoi. Sono sacrifici necessari, se vogliamo limitare al massimo i contagi. La vera solidarietà – ha concluso Cappellacci- è quella di adottare tutte le cautele necessarie per difendere tutti, soprattutto i soggetti più esposti, dal virus e per dare una mano con i comportamenti individuali e collettivi a tutti i medici e paramedici impegnati in prima linea negli ospedali”.