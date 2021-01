Sardegna con indice Rt a 1, ma c’è la buona notizia: non andrà in zona arancione, resteremo “gialli”. Buone notizie dal report finale dell’Iss: la Sardegna, in bilico sino all’ultimo, da lunedì resterà zona gialla con bar e ristoranti aperti insieme alle 18, insieme ai negozi e regole più morbide. Il verdetto è arrivato dopo un’ora di grande tensione, perchè il monitoraggio dà alla nostra Isola un indice a 1,02, dunque praticamente al limit. Il ministero Speranza firmerà a breve l’ordinanza che farà scattare in arancione Calabria, Emilia Romagna, Sicilia, Veneto e Lombardia. Ma non la Sardegna, che resta gialla almeno sino al 15 gennaio. Sperando che tra una settimana la situazione migliori.