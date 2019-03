Sardegna, colto da malore sbatte la testa sull’asfalto e muore per strada: il dramma di un 71 enne. La vittima è Costanzo Porcu, un pensionato di 71 anni: la vicenda è avvenuta a Sassari in viale Trieste, dove l’uomo si è sentito male in mattinata mentre passeggiava sul marciapiede. Quando è caduto a terra sono stati subito chiamati i soccorsi dai testimoni, ma per lui al momento dell’arrivo dell’ambulanza non c’era più nulla da fare.