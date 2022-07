Sardegna, col caldo non si scherza: in arrivo afa da record, nell’Isola temperature anche sopra i 40 gradi. Allerta urgente della Protezione Civile per le giornate di domenica e lunedì, col rischio di incendi alto a Cagliari e termometro che potrà addirittura superare i 40 gradi.

Ecco l’allerta testuale della Protezione Civile diramata poco fa: “A PARTIRE DALLA GIORNATA DI DOMENICA (03/07/2022) E ALMENO FINO ALLA GIORNATA DI LUNEDÌ PROSSIMO (04/07/2022) GLI ALTI VALORI DI TEMPERATURA SUBIRANNO UNA GENERALE E PROGRESSIVA ESTENSIONE SPAZIALE, RISULTANDO ANCHE MOLTO ELEVATI, CIOÈ SUPERIORI Al 37°C E ANCHE MAGGIORI DI 40°C. Si raccomanda in particolare di non uscire nelle ore più calde, dalle 12 alle 18, soprattutto i soggetti a rischio. In casa, proteggersi dal calore del sole con tende o persiane. In generale consumare pasti leggeri e mangiare molta frutta, bere adeguatamente evitando bevande alcoliche e caffeina. Indossare abiti e cappelli leggeri e di colore chiaro ed evitare le fibre sintetiche. Se in casa ci sono persone malate fare attenzione che non siano troppo coperte. I soggetti a rischio sono: le persone anziane e/o non autosufficienti o convalescenti, le persone che assumono regolarmente farmaci, i neonati e i bambini piccoli, chi fa esercizio fisico o svolge un lavoro intenso all’aria aperta.

La Protezione Civile regionale ha confermato con un nuovo bollettino la previsione di pericolo incendio che resta al livello “alto” e che interesserà anche la zona di Cagliari per la giornata di domani, domenica 3 luglio 2022.

La pericolosità è caratterizzata dal colore arancione e in questo caso le condizioni sono tali che, ad innesco avvenuto, l’evento, se tempestivamente affrontato, può raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie, ancorché rinforzate, potendosi rendere necessario il concorso della flotta statale.