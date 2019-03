Sardegna choc, ammazza la moglie poi ferisce gravemente il suo nuovo compagno. Ecco chi è la vittima del drammatico femminicidio avvenuto a Nuoro: si tratta di Romina Meloni, nata a Ozieri. E a rimanere gravemente ferito dalla follia omicida dell’ex marito è stato invece Gabriele Fois, il nuovo compagno della donna. In fuga l’autore del delitto ricercato dai carabinieri: tutti i sospetti convergono nei confronti dell’ex marito della donna uccisa in questo nuovo, drammatico femminicidio in Sardegna. Il delitto è avvenuto in un appartamento di via Napoli, a Nuoro. L’ex marito sarebbe un agente di polizia penitenziaria.