Caos in Regione. È di questo pomeriggio la notizia che il collegio regionale di garanzia elettorale avrebbe dichiarato decaduta dalla carica di consigliere regionale Alessandra Todde, che quindi non ricoprirebbe più nemmeno il ruolo di Presidente della Regione Sardegna. Il motivo di tale provvedimento risiederebbe nella rendicontazioni delle spese elettorali tenute nel 2024, in cui sarebbero state riscontrate delle inadempienze con conseguente ordinanza ingiunzione indirizzata al Consiglio regionale.

Non è ancora noto sapere quando la decadenza entrerebbe in vigore, ciò che è certo è che la Presidente era già intervenuta sui fatti e che impugnerà il provvedimento.