Sardegna bianca dal primo giugno senza il coprifuoco, crolla l’indice Rt: 0,6

Da 0,7 (il più basso d’Italia) a 0,6, probabilmente ancora in coda a tutte le Regioni italiane. L’indice Rt che sarà comunicato domani dall’Istituto superiore di Sanità nel consueto report settimanale, per la Sardegna, è molto basso. Un altro decimale rosicchiato in sette giorni, i parametri dell’Isola continuano a essere assolutamente da piena zona bianca. Zona bianca che arriverà dal prossimo primo giugno: zero restrizioni, nessun coprifuoco, con ventuno giorni di anticipo rispetto a molte altre regioni che dovranno ancora fare i conti con la zona gialla. La Sardegna, dal canto suo, resterà gialla per altri dieci giorni a partire da oggi, prima del passaggio di colore. L’Rt a 0,6 è il dato che già stringe tra le mani l’assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu. Nelle prossime ore lo trasmetterà a Roma. E, se con i contagi che continuano a scendere si può davvero respirare a oltre un anno dalla pandemia, l’assessore è netto: “Non abbassiamo la guardia, il virus non è scomparso”.

Un messaggio sin troppo chiaro: niente assembramenti, distanziamento da mantenere e mascherine da continuare a utilizzare anche nei prossimi giorni e nelle prossime settimane, per poter vivere davvero un’estate “Covid free”.