Sardegna, arriva il freddo e spunterà la neve anche a basse quote: le previsioni per il prossimo weekend. Come sempre a cura dei bravissimi esperti di Meteo Sardegna: “Le ultime proiezioni dei modelli matematici di previsione, supportati nel nostro caso da quello tedesco, ma sarebbero concordi un po’ tutti, compreso quello europeo, indicano che la Sardegna sarà nella rotta di aria fredda di origine artica che abbasserà considerevolmente le temperature. Stavolta la neve cadrebbe a quote molto basse per il periodo, quantomeno per questi tempi così miti”, per ulteriori approfondimenti visitate il sito www.meteosardegna.it.