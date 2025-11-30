Sardegna, arbitro picchiato dall’allenatore che è anche consigliere comunale: così si uccide il calcio.L’incredibile storia di Davide Onida, il consigliere comunale che allena la squadra del suo paese: l’arbitro fischia il rigore e lui si scatena, aggredisce il direttore di gara con spintoni e urla. Ora si scusa, ma è un pessimo esempio per i giovani che ancora amano questo sport. L’incresciosa vicenda è avvenuta a Norbello, un penalty che scatena il caos e la furia del 43enne così conosciuto e anche ammirato da tanti, che perde il controllo in campo. Si gioca la partita Norbello-Turalva, siamo nel campionato di Seconda categoria. Onida è allenatore ma anche giocatore, un tuttofare, il numero dieci del paese. Ed ecco che si scaglia con violenza contro l’arbitro davanti al pubblico attonito: il giudice sportivo arriva addirittura a squalificarlo per tre anni.