Sardegna arancione con dati da zona gialla, è battaglia: “Proveremo a ottenerla già dal 10 maggio”

In zona arancione da lunedì tre maggio con tutti i dati, però, da zona gialla. La Sardegna cambia colore ma resta l’amaro in bocca per dei numeri che possono regalare all’Isola, già da oggi, il giallo. Ma così non è, viste le regole del ministero della Salute adottate, già da tempo, dal Governo Draghi. Indice Rt a 0,81, focolai in calo, nessuna allerta nelle residenze sanitarie, una classificazione complessiva di rischio “bassa”, calo di nuovi casi di quasi il trenta per cento risultano tutti dati inutili per un doppio salto cromatico che non si può fare. Ma, adesso, si apre totalmente la partita-lotta a distanza tra Regione e Roma. Quale? Se i numeri continueranno a essere buoni o, addirittura, ancora migliori nel rilevamento di venerdì prossimo, l’intento è quello di far scattare la zona gialla in Sardegna già da lunedì dieci maggio, senza dover quindi attendere quattordici giorni di arancione. A confermarlo a Casteddu Online è l’assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu: andare avanti per ottenere la zona gialla già dal dieci maggio? “Sicuramente ci proveremo”, assicura Nieddu.

L’aveva già detto ieri, lo conferma ancora di più oggi, subito dopo aver ricevuto la telefonata del ministro della Salute Roberto Speranza con la quale è stato confermato l’addio, dopo ventuno giorni consecutivi, alla zona rossa.