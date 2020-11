Sardegna, allerta rossa “potenziata”: 30 ore tra forti temporali e mareggiate

Sparisce il “verde” dalla Gallura e l’arancione dall’area del “Tirso”. Nel primo caso, il nuovo colore è l’arancione, nel secondo è il rosso. L’allerta meteo rossa sull’Isola viene “rinforzata” e, a parte Gallura e Montevecchio Pischinappiu, tutte le altre aree (Iglesiente, Campidano, Flumendosa Flumineddu, Tirso e Gallura) sono segnate, a livello di criticità idrogeologica, in rosso. Così sarà dalle 18 di venerdì 27 novembre e per tutta la giornata di sabato ventotto.

Come si legge nel nuovo bollettino, “nella serata di venerdì 27/11/2020 si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale isolato, sulla sardegna meridionale ed orientale con cumulati moderati.

dalla notte di venerdì e per tutta la giornata di sabato 28/11/2020 si assisterà ad un ulteriore peggioramento delle condizioni meteorologiche con precipitazioni diffuse e localmente molto elevate su tutta la sardegna meridionale ed orientale: in particolare saranno possibili temporali forti diffusi a partire dalla sardegna meridionale a quella nord-orientale. inoltre saranno possibili mareggiate: sul settore meridionale nella serata di venerdì e fino alla mattinata di sabato; su quello orientale nella seconda parte della giornata di sabato”.