Sardegna a “rischio lockdown”, è guerra politica. Andrea Frailis: “Era incostituzionale il patentino di Solinas”. L’ex giornalista di Videolina non ci sta. Alla richiesta di dimissioni del ministro Boccia avanzata da Deidda (FDI) replica il deputato del Pd Andrea Frailis: “La richiesta di dimissioni del ministro Francesco Boccia è semplicemente ridicola e non esiste alcun motivo di scontro tra l’Isola e la Regione Lazio. Boccia, e tutti noi del Pd, dicemmo allora che era incostituzionale il patentino che il Governatore Solinas avrebbe voluto imporre a chi arrivava in Sardegna. E siamo ancora di questo parere. Siamo invece d’accordo sui test agli arrivi, sia in Sardegna che nel Lazio, perché sono fatti per garantire la sicurezza di turisti e residenti e non per vietare l’ingresso a qualcuno. Non è il momento delle polemiche, e la confusione non aiuta a superare il momento che si e’ fatto nuovamente delicato”, conclude Frailis.