AGGIORNAMENTO DATI #COVID19 al 4 aprile

🔘 874 positivi finora accertati: 144 nella Città Metropolitana di Cagliari (+10), 63 nel Sud Sardegna, 20 (+1) a Oristano, 62 a Nuoro, 585 (+38) a Sassari

🔘 6.789 test eseguiti

🔘 147 pazienti ricoverati in ospedale, di cui 24 in terapia intensiva (dato stabile)

🔘 642 persone in isolamento domiciliare

🔘 28 pazienti guariti, più altri 16 guariti clinicamente

🔘 il numero dei decessi si ferma a 41

Fonte: Unità di Crisi regionale