Sardara, “è calato il buio in paese, siamo tutti colpiti per la morte del nostro concittadino”: dolore e sconforto a nome di tutta la comunità da parte del sindaco Giorgio Zucca. Si chiamava Alessio Marras il 30enne deceduto questa sera mentre si recava al lavoro a Villacidro. Lungo la provinciale 62 ha trovato la morte: ha impattato contro il guard rail, “senza via di fuga”. È deceduto sul colpo. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine locali e i mezzi di soccorso. Zucca si è recato sul posto dell’incidente dove era già presente la famiglia del ragazzo assieme alla fidanzata di Marras. “È stato straziante vedere questo giovane ragazzo sull’asfalto. Sono molto addolorato, questa strada è pericolosa, è stretta, due mezzi pesanti contemporaneamente nemmeno riescono a transitare. Inoltre le barriere laterali sono basse. Di recente è stato rifatto il manto stradale ma le criticità rimangono ed è l’unica strada di collegamento che abbiamo verso il guspinese”. Il paese ora si stringe alla famiglia del ragazzo, “un bravo ragazzo, siamo immensamente addolorati”.