Rapina a Sardara in casa di un 73enne, in via Campania.

Tre persone dal volto coperto da un passamontagna sono entrate nell’abitazione e, dopo aver minacciato l’uomo, hanno portato via una ventina di fucili, denaro per 3mila euro e 5 pistole.

I tre si sono poi dileguati a bordo di un’auto.

E’ caccia ai rapinatori da parte delle forze dell’ordine.