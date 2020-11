Santissima Trinità, operazione delicatissima su una bimba di tre anni con un cancro: perfettamente riuscita

LA PICCOLA OPERATA CON SUCCESSO- Nonostante l’emergenza dell’epidemia Covid grazie agli accordi del Direttore di Presidio Sergio Marracini con il reparto di Oncologia Pediatrica è stato possibile effettuare questo piccolo grande miracolo in un periodo di grande difficoltà per la sanità non solo sarda ma mondiale