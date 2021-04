Sant’Avendrace, i cittadini hanno deciso: sì al senso unico, mantenendo più parcheggi possibile. Ecco il risultato del sondaggio per la riqualificazione di viale Sant’Avendrace.

“E’ ufficialmente chiuso il sondaggio per i residenti a Sant’Avendrace – informa l’assessore alla Mobilità Alessio Mereu – I cittadini e le attività produttive hanno espresso il proprio gradimento tra le due soluzioni proposte dall’Amministrazione per la riqualificazione del viale”. Il primo riguardava la percorrenza a doppio senso di circolazione con sottrazione di circa 70 parcheggi. Il secondo la percorrenza a senso unico, mantenendo la maggior parte dei parcheggi attuali. Con circa il 60% si è optato per la percorrenza a senso unico, mantenendo la maggior parte dei parcheggi attuali.

“L’Amministrazione deciderà sulla direzione del senso di marcia – conclude l’assessore Mereu – in seguito ad analisi tecniche sui flussi di traffico”.