Sant’Antiogu Becciu, tutti insieme con la musica per valorizzare finalmente il parco

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Sabato 13 luglio, gli Amici di Sant’Antiogu Becciu, propongono una serata musicale, nell’area della chiesetta campestre tra Sanluri e Villanovaforru, con l’intento di raccogliere fondi per la valorizzazione del parco che circonda il monumento. Grazie ai tesseramenti del 2024, il comitato ha acquistato una nuova area, in cui verranno ripristinati gli antichi muretti a secco e piantumate decine di alberi, per creare un’area verde dedicata al pic-nic e al parcheggio in sicurezza delle auto

Appuntamento a partire dalle h. 20.30 con l’animazione musicale curata dal gruppo Panky Alma, quintetto dai suoni vibranti e ballate strumentali, allietate dalla voce di Pamela Strazzera, fondatrice degli Almamediterranea, una delle poche band sarde che hanno creato musica d’autore; inoltre, ci sarà la possibilità di degustare salumi e spiedini alla brace, accompagnati da birre e bibite