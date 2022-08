Sant’Antioco, mille euro di multa al bagnino per un bicchiere d’acqua fuori postazione: “Gliela pago io”

Una multa da mille euro, staccata dagli uomini della Guardia Costiera, a un giovane bagnino sardo, Nicola Diana, 25 anni, per essersi spostato dalla sua postazione e avere bevuto un bicchiere d’acqua. Una sanzione da capogiro per avere “abbandonato la postazione”. Il fatto è avvenuto nello stabilimento balneare Penelope, a Maladroxia. Il giovane avrebbe cercato di giustificarsi, ma è stato tutto inutile. 1032 euro di sanzione per avere abbandonato il suo punto di controllo e sorseggiare un bicchiere dell’acqua in una delle tante giornate torride che non stanno risparmiando nemmeno la costa antiochense. Il fatto è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri e le strade sono due: o pagare la sanzione o fare ricorso e sperare di vincerlo.

Il titolare del Penelope, Giancarlo Melargo, ha subito saputo della multa fatta al suo dipendente: “Così è come portare via un intero stipendio a un bravo ragazzo, gli pagherò io la multa. È normale compiere un gesto simile”, spiega, Melargo, a Casteddu Online. “Sentire il mio avvocato per capire se fare ricorso? Vedrò eventualmente il da farsi”, aggiunge il titolare del Penelope.