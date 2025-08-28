Una straordinaria artista che ora ha la tutela ufficiale da parte del Governo. Là tessitrice sarda Chiara Vigo usufruirà, secondo quanto stabilito dalla legge Bacchelli del 1985, di un sussidio mensile a vita affinché possa portare avanti la sua antichissima arte del bisso.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato quanto proposto dalla premier Giorgia Meloni affinché Vigo, in virtù dei meriti culturali e della tutela della tradizione della tessitrice, possa continuare la sua opera.

Vigo è una delle massime promotrici della lavorazione del bisso, filato pregiatissimo estratto dalle valve del mollusco Pinna nobilis.

“Il bisso non si vende e non si compra. Le opere in seta del mare possono solo essere donate o ricevute. Un Maestro di bisso vive di offerte”, scrive Vigo sul suo sito dove è possibile ammirare la sua meravigliosa arte, che potrà continuare a tramandare incantando allievi e persone comuni.