Sant’Anna Arresi, il dolore dei parenti per il giovane morto nell’auto contro il costone: “Addio, Tudor Daniel”

Si chiamava Tudor Daniel Gulie, ma a Sant’Anna Arresi era conosciuto quasi da tutti, semplicemente, come Daniel, il ventiseienne morto nel terribile schianto avvenuto nella notte sulla Provinciale 70. L’auto, una Bmw nera, nella quale viaggiava con tre amici si è schiantata contro un costone roccioso: Daniel è morto a causa delle ferite gravissime riportate nell’impatto. I suoi tre amici, invece, sono finiti in codice rosso all’ospedale, ma non risultano in pericolo di vita. Di origine rumena, il giovane viveva con la famiglia a Sant’Anna Arresi. Su Facebook sono tantissime le sue foto, che raccontano di un giovane spensierato, con tanti amici e una fidanzata, sempre insieme e sempre col sorriso. E proprio sul suo profilo sono già decine e i commenti di cordoglio, da parte degli amici e dei parenti che vivono in Romania.

Un suo ex docente, Stefano Vacchiano, lo ricorda con affetto: “Riposa in pace, Tudor Daniel Gulie. Un abbraccio dal tuo prof”. “Ciao caro cugino, non ti dimenticheremo mai”, aggiunge Paulica Teodor. Gabriela Marinela, un’altra parente del ventiseienne, posta varie foto e un commento straziante in ricordo di Daniel: “Buon viaggio verso gli angeli, caro cugino, sei andato via troppo presto “. Molto toccante il ricordo di Paola Serventi: “Non ci possiamo ancora credere, eri un ragazzo molto educato e gentile,non passavi di certo senza salutare, con un gran sorriso. Ora proteggi la tua famiglia e la tua fidanzata da lassù e dagli la forza per affrontare questo dolore immenso,soprattutto alla tua mamma Rodica”.