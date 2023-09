Sanluri, un’isola pedonale nel piazzale del Convento dei Cappuccini: al via i lavori di riqualificazione

Si arriva percorrendo un viale in lastrico, una piccola salita dopo la quale è possibile immergersi e ammirare un panorama mozzafiato: tra gli alberi si può scorgere non solo la città bensì tutti i territori limitrofi. Ben per questo il piazzale è conosciuto come il belvedere ed è sempre stata una tappa d’obbligo per tanti turisti e cittadini anche solo in cerca di un po’ di serenità e tranquillità. Un luogo importante che il primo cittadino Urpi ha intenzione di valorizzare ancor più con una serie di lavori che permetteranno al luogo di essere più fruibile e sicuro. Dopo il recupero dei fondi, a breve sarà pubblicata la gara d’appalto in modo tale che gli interventi possano prendere il via il prima possibile.