Sanluri sotto choc per Maristella Tinti: “Tu e Marcello non sarete mai dimenticati”

Sanluri – Una città in lutto che piange per Maristella Tinti, l’amata dottoressa degli animali scomparsa ieri: “Una profonda tristezza per tutta la comunità, una grande perdita e mai dimenticheremo il bene che lei e il marito Marcello hanno fatto per la città” comunica il sindaco Alberto Urpi. Le serrande dell’ambulatorio veterinario sono abbassate, dove venivano curati i quattro zampe con tanto amore e passione è un via vai silenzioso di persone che, affrante e incredule, porgono un pensiero per la coppia che, a distanza di pochi mesi, si è ricongiunta spiritualmente, per sempre. Un grande amore li univa che è stato interrotto a causa di un male incurabile che in poco tempo ha spento la vita di Marcello Lampis e che, come conseguenza, ha segnato irrimediabilmente quella della moglie che mai ha trovato pace dopo la sua scomparsa. Pochi mesi fa è stata inaugurata la prima area cani in città intitolata proprio a Marcello Lampis, in onore al suo grande impegno e importante contributo al fine di migliorare i servizi per la comunità: una cerimonia molto sentita e una scelta, quella di Urpi e della sua amministrazione, che è stata accolta con emozione e calore da tutti i presenti e da chi ha avuto l’onore di conoscere la coppia che, affiatata come nella vita, lo era anche nel lavoro per curare e salvare i loro pazienti pelosi.

Cagnolini e gattini sempre in fila, visitati con amore che non è sfuggito agli occhi attenti dei loro padroni i quali da ieri si uniscono al grande dolore collettivo. “Non sarete mai dimenticati”, “sono sempre i migliori quelli che se ne vanno” sono solo alcuni dei tanti messaggi che da ieri vengono espressi dagli amici della coppia ma anche da chi non li conosceva e ha appreso della loro storia, infinita, d’amore.