Sanluri, segnalato un molestatore che tenta di far salire in macchina le ragazzine dai 13 ai 17 anni. Il primo cittadino Urpi: “Lo dico da padre, da sindaco non tolleriamo che Sanluri, il nostro territorio, e non solo, abbia questi problemi”.

Si aggira nelle strade della città, “in particolare via Gramsci sino a Campu Nou” spiega una mamma, “a bordo di una Peugeot blu elettrico, si accosta in maniera silenziosa, impercettibile ed è guidata da un uomo di 30/35 anni”. Ferma le ragazzine per chiedere informazioni, snocciola apprezzamenti al fine di farle salire in macchina con lui. “Avvisate le vostre figlie di fare attenzione” è la raccomandazione del genitore che ha subito allertato le forze dell’ordine. Il sindaco Alberto Urpi: “Forte preoccupazione ma anche tanto impegno per debellare questi comportamenti.

Le forze dell’ordine sono intervenute, tutta la popolazione è allertata per ripudiare con forza qualsiasi atteggiamento di questo calibro.

La società, per certi versi, sta peggiorando e noi dobbiamo stare attenti che non peggiori sempre di più: lo dico da padre, da sindaco, siamo assolutamente impegnati su questo fronte e non tolleriamo che Sanluri, il nostro territorio, e non solo, abbia questi problemi”.