Centro principale della provincia del Medio Campidano, che richiama migliaia di persone ogni giorno, dopo le piogge dei mesi scorsi le strade si sono deteriorate. Nessuna lunga attesa, però, per le riparazioni soldi sono già pronti: “Il Progetto lo abbiamo approvato in giunta la scorsa settimana, e ora prepariamo la gara d’appalto. Saranno 1.100.000€ di nuovi asfalti: 600.000 nelle strade cittadine e 500.000 nella ex 131”.

In funzione del ribasso di gara saranno asfaltate anche altre arterie a quelle contrassegnate di rosso. Al via anche la riqualificazione della ex 131, l’asse mediano del territorio, che collega la città ai Comuni di Sardara e Villanovaforru senza attraversare le vie del centro abitato e permette di raggiungere in breve tempo numerose attività commerciali e servizi.