Sanluri, prima visita guidata in sardo al Polo culturale nel giorno dell’anniversario de Sa Battalla

Nel giorno dell’anniversario della Battaglia di Sanluri del 30 giugno 1409 i momenti salienti dello scontro campale tra la Corona d’Aragona e il regno Sardo, la visita del Castello teatro dell’assalto finale delle truppe di Martino il Giovane d’Aragona, del Museo del Pane e del Museo Storico Etnografico dei Cappuccini sono stati raccontati dagli operatori culturali in lingua sarda.

<Nell’anno in cui si salta la rievocazione storica che ha carattere biennale – spiega il sindaco Alberto Urpi – non poteva esserci coincidenza migliore per organizzare la prima visita guidata in sardo al castello e ai luoghi di Sa Battalla. Come amministrazione crediamo fortemente nella riscoperta e conservazione della nostra cultura e della tradizione e nei valori della nostra identità. Per questo auspichiamo che questa iniziativa di raccontare in sardo la nostra storia sia stato solo l’inizio>.

La giornata di visite guidate in sardo al Polo Museale è stata organizzata nell’ambito del progetto “Terras de Marmilla, Linas e Campidanu” finanziato Regione Sardegna L.482/99 e l.r.22 /2018 bando Tulis 2023 in cui il comune di Sanluri è capofila.

I 30 turisti al termine della visita guidata hanno poi passeggiato a Sanluri approdando al Parco S’Arei, hanno così apprezzato l’area verde e i piatti proposti nel nuovo bar-ristorante del parco.