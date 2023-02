Sanluri – Presto riaprirà l’ambulatorio veterinario di Marcello Lampis e Maristella Tinti: dopo la prematura scomparsa del dottore tanto amato e ben voluto da tutti, la moglie, anche lei medico veterinario, ha annunciato che proseguirà il lavoro anche in nome dell’amore del marito.

Lo ha fatto con un messaggio su facebook, alcune righe che hanno scaldato il cuore di chi, in queste settimane, tanto ha pregato per la dottoressa Tinti, fortemente provata dopo la scomparsa del marito. “Marcello mi ha rimandato indietro!

Volevo tranquillizzare tutti, sto cercando di rimettermi prima possibile per riaprire l’ambulatorio e continuare quello che è il lavoro più bello e importante per me e per Marcello, continuerò anche per lui!

Grazie per tutto l’affetto che mi avete dimostrato, sarete la mia forza! “. Un lavoro che va oltre la professione, una sensibilità verso i pazienti a quattro zampe che ha sempre contraddistinto la coppia e che Maristella Tinti proseguirà.