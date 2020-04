“Sono guarita”, aveva detto orgogliosamente su Fb lo scorso anno. E invece quel maledetto tumore al seno se l’è portata via: Sanluri piange Natascia Porta, la Miss mamma di 47 anni sconfitta da un tumore. Un lutto improvviso ha scosso oggi il Medio Campidano, nei giorni ancora di lockdown per il Coronavirus. Aveva combattuto come una leonessa contro il male che l’aveva colpita, questa notte purtroppo il suo cuore ha cessato di battere. Tutti nel suo paese la ricordano come una donna splendida, aveva sempre un pensiero e un sorriso per tutti. A Trento aveva vinto il concorso proprio come Miss Mamma, qualche anno fa.