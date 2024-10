Sanluri, operativa la nuova stazione di polizia Locale: “Dedicata a Ignazio Porru”

Inaugurata la nuova sede del comando di polizia Locale di Sanluri: è dedicata al compianto Ignazio Porru scomparso improvvisamente nel 2007 mentre ricopriva il ruolo di comandante. La nuova sede, vicina al palazzo comunale è in via Carlo Felice 302 da oggi ospiterà la Polizia locale e il Servizio Attività produttive. Attualmente il comando, guidato dal Comandante Roberto Gallus si compone di 7 agenti e un amministrativo. “Siamo contenti di aver predisposto locali adeguati per la polizia Locale”, afferma il sindaco Alberto Urpi, “in questi anni l’attività degli agenti è cresciuta così come sono aumentate le competenze. Il nuovo comando è centrale e sarà a servizio dei cittadini. Siamo anche orgogliosi di dedicare la sede a Ignazio Porru che ha lavorato con dedizione e amore per il proprio lavoro e che ci ha lasciati nel 2007 mentre ricopriva il ruolo di comandante della nostra polizia Locale”.

La cerimonia di inaugurazione, per tanti momenti toccante, è stata incentrata oltre che sull’attività della polizia Locale, nel ricordo di Ignazio Porru oltre che dal sindaco della moglie Agnese e della figlia Manuela, dell’ex comandante e collega Roberto Casu e del comandante in carica Roberto Gallus. Il taglio del nastro e la targa sono state benedette dal parroco don Mariano Matzeu accompagnato dalle launeddas, che Porru tanto amava, suonate da Eliseo Fiorentino. Alla cerimonia hanno partecipato le autorità civili e religiose cittadine, amministratori ed ex amministratori, i tanti colleghi che hanno lavorato con Porru e i dipendenti comunali.