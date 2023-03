Sanluri, la prima area cani della città dedicata al veterinario Marcello Lampis

Sanluri – È dedicata al veterinario Marcello Lampis, recentemente scomparso, la prima area cani della città: decine di amici a quattro zampe presenti al taglio del nastro.

Stretta dall’abbraccio del primo cittadino Alberto Urpi, la mamma di Marcello ha partecipato alla cerimonia, commossa, per le parole che Urpi e don Mariano hanno espresso per ricordare il veterinario e augurare alla moglie Maristella una pronta guarigione. “È stato proprio Marcello a parlarmi per la prima volta di un’area riservata ai cani” spiega il sindaco.

Un’opera tanto attesa e finalmente disponibile per i tanti cittadini che da oggi potranno recarsi al parco comunale, ingresso in via Sardegna, con i loro animali da compagnia. Scodinzolanti e impazienti, hanno atteso che Urpi aprisse ufficialmente l’area dotata di tutti i confort per il benessere animale. Giochi, prato verde, punto di ristoro, illuminazione e panchine: un vero e proprio “paradiso” dove poter correre, saltare e sgambettare.

“Abbiamo deciso di pensare molto al benessere quindi ci siamo chiesti cosa mancasse a Sanluri ed era uno spazio riservato agli animali”. Sport, passione e amore verso gli amici a quattro zampe: un investimento di 50 mila euro “per realizzare l’area che oggi è stata inaugurata e che parla di loro, di educazione perché, chi ha un animale, sono certo che si ispiri all’educazione civica, al rispetto per l’ambiente e ai sentimenti”.