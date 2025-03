Sanluri, i piccoli delle scuole elementari diventano agricoltori: con il progetto “Più legumi nel piatto” si punta a promuovere una sana alimentazione con laboratori sul campo a portata di bambino.Dalla teoria alla pratica: un centinaio di bambini delle terze e quarte della scuola Primaria di Sanluri saranno impegnati a Sanluri Stato nella parte pratica con l’attività di “Piu legumi sul piatto” nell’ambito del progetto SWITCH (progetto su educazione alimentare e corretti stili di vita) finanziato dalla Commissione Europea.I legumi – spiega l’assessore all’agricoltura Paolo Usai – sono un prodotto fondamentale nella nostra cucina. Nonostante la loro riscoperta nei regimi alimentari equilibrati manca proprio la consapevolezza nei bambini. Questo progetto ha una doppia finalità, di valorizzare nel nostro territorio la produzione dei legumi e di sensibilizzare i bambini al loro consumo>.Suddivisi in gruppi il 26, 28 marzo e il 3 aprile saranno ospiti all’agriturismo Valbella per la parte del progetto della “Coltivazione dei legumi in fattoria, percorso di avvicinamento alla coltivazione e al consumo sostenibile dei legumi”.Il progetto finalizzato alla valorizzazione delle biodiversità mira a promuovere il consumo di legumi, alimento tipico della nostra regione. In particolare si prefigge di sensibilizzare i bambini poco abituati al consumo e al gusto.Si è partiti con loro con delle attività a scuola con questionari, laboratori, momenti creativi ed incontri con esperti: si è spaziato dalla storia dei legumi, alla produzione sostenibile, passando alle proprietà dei legumi e i benefici di una regolare consumo per la salute. Tutto adattato all’età e proposto in maniera giocosa.

Ora i bambini, accompagnati dagli insegnanti, avranno la possibilità dal vivo di osservare i terreni coltivati a ceci e lenticchie, parlare direttamente con gli agricoltori scoprire alcune sfiziose ricette.

La fase successiva, la finale, sarà a maggio con una giornata dedicata ai bambini e alle famiglie.

Verrà presentato il lavoro svolto durante l’anno dai bambini e si appurerà se il gran lavoro di sensibilizzazione al consumo dei legumi sta dando i risultati attesi.

<Nei primi questionari fatti ai bambini – racconta l’assessore Usai – molti di loro non conoscevano l’esistenza dei legumi o non li avevano mai assaggiati. Sono sicuro che questo progetto servirà a sensibilizzare loro e le famiglie al consumo di un prodotto importante per la salute e per la biodiversità >.

SWITCH è un progetto finanziato dalla Commissione Europea partito nel 2023. L’obiettivo è la promozione e l’adozione su larga scala di diete sane e responsabili da parte dei cittadini europei e, attraverso lo sviluppo di strumenti innovativi, promuovere comportamenti alimentari più salutari e sostenibili coinvolgendo tutti gli attori della filiera alimentare.

Al progetto partecipano 21 partners di 8 paesi europei.

La Sardegna ed altri 5 territori (Gothenburg, Berlino, Montpellier, Roma) sono stati individuati quali Food Hubs, laboratori di innovazione nei quali sperimentare le soluzioni proposte dai diversi enti di ricerca che partecipano al progetto e misurare i cambiamenti indotti.

Questa iniziativa nel territorio è promossa dall’Agenzia Laore Sardegna e vede la collaborazione del Comune di Sanluri, dell’Istituto Comprensivo di Sanluri e della società Sodexo che gestisce le mense scolastiche. Infine è promossa dal Centro Euro Mediterraneo sui cambiamenti climatici.