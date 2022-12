Sanluri, gli ingressi in città si fanno belli: stanziati 500 mila euro per la riqualificazione delle vie

Gli ingressi in città si fanno belli: stanziati dalla giunta Urpi 500 mila euro per la riqualificazione delle vie e degli spazi adiacenti per le quali si ci immette nel centro abitato.

Un lavoro iniziato queste settimane e che prevede la cura e l’abbellimento delle periferie attraverso le quali si entra in città: dai guard-rail al verde, dai marciapiedi agli attraversamenti pedonali rialzati, dalle strade alle aiuole: insomma un restyling totale per il capoluogo del Medio Campidano che ogni giorno è frequentato da decine di migliaia di persone che, per lavoro, studio o per recarsi presso gli enti pubblici o sanitari, arrivano a Sanluri. “Quello da San Gavino, vicino al cimitero, verrà riqualificato con tanto verde, come via Sassari, via Rinascita e l’ingresso via Sanluri Stato dove verrà completata l’illuminazione oltre che la strada e i marciapiedi. Quindi – spiega a Casteddu Online il sindaco Alberto Urpi – un altro passo verso l’abbellimento degli ingressi di Sanluri, molto frequentati perché ogni giorno migliaia di persone attraversano la nostra città”. Sanluri, indubbiamente, è proprio uno splendido centro anche da visitare e frequentare “e ci teniamo molto che sia, quindi, sempre più ordinato e bello e abbiamo fatto questo appalto specifico per migliorare gli ingressi cittadini. Non solo: altri 100 mila euro sono stati stanziati per gli attraversamenti pedonali rialzati, per un totale di 600 mila euro, che avranno una platea di 8 metri, più la rampa da un metro e mezzo l’una e saranno posizionati in via Carlo Felice e via Matteotti e vicino alle scuole, proprio per garantire la sicurezza ai pedoni e per far sì che si arrivi a Sanluri ad una velocità non sostenuta”.