Sanluri, giochi e tuffi in acqua quest’estate nella nuova piscina comunale

Sole e gran caldo sono oramai alle porte e il taglio del nastro per il primo tuffo è imminente: ecco così che la città si prepara alla bella stagione regalando anche ai più piccoli giochi acquatici a km 0. Tra i vari intrattenimenti per gli studenti che, in ferie per tre mesi dopo le fatiche tra libri e quaderni, si spalancano le porte della nuova struttura all’aperto realizzata dal Comune: oltre al servizio di Spiaggia Day (per 8 giornate al mare presso uno stabilimento balneare nel territorio regionale entro una distanza massima di 100 km) si aggiunge quello di Piscina Day (3 giorni a settimana presso lo stabilimento della Piscina Comunale). Una novità fortemente voluta dall’amministrazione guidata dal sindaco Alberto Urpi che ha investito risorse per la realizzazione dell’impianto semi olimpionico al fine di fornire ristoro e momenti di aggregazione non solo ai residenti bensì ai cittadini di tutto l’hinterland. Un servizio che mancava, diverse le strutture presenti ma al coperto: tra prato verde, sedute e ombrelloni, invece, quella di Sanluri potrà essere fruibile per tutto il periodo estivo permettendo, così, anche a chi non può recarsi al mare, di trovare refrigerio dalla calura estiva con un tuffo in acqua a pochi passi da casa.