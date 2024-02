Sanluri, al via il bando di gara per la gestione della piscina comunale

Tuffi e divertimento assicurato in arrivo: al via il bando di gara per la gestione della piscina comunale all’aperto. Entro qualche mese, se non ci saranno intoppi, l’opera verrà ufficialmente inaugurata al pubblico. Semiolimpionica, si trova nell’ex campo di calcio San Martino, un bel prato verde, un punto ristoro e uno spazio riservato per i più piccoli permetterà di trascorrere ore di relax e sfuggire dal caldo torrido che caratterizza i mesi estivi. Un impianto oramai pronto per essere dato in gestione, il bando scade il 12 marzo, e, se non ci saranno intoppi dell’ultimo momento, per chi non potrà o vorrà andare al mare, potrà godere di uno spazio acquatico già da questa stagione quasi alle porte. Soddisfazione da parte del sindaco Alberto Urpi che, nel presentare il progetto dell’opera, aveva spiegato l’importanza di un punto di ritrovo del genere. Una piscina all’aperto non è presente nel territorio e in quelli limitrofi, potrà diventare coperta con una soluzione removibile e sarà dotata di tutti i confort per allietare le giornate non solo ai sanluresi bensì ai cittadini dei centri vicini.