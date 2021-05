Sanitari in piazza a Cagliari: “Reparti ospedalieri senza personale, situazione drammatica”

Sanitari in piazza: “Nei reparti oggi non si riesce a chiudere i turni: mancano infermieri, OSS e abbiamo interi reparti che vivono una drammaticità impressionante”

Gianfranco Angioni A Radio Casteddu:

“Noi abbiamo fatto oggi uno sciopero generale, un successo enorme, per portare i problemi che ci sono a livello regionale, che sono ovviamente conosciuti da tutta la popolazione. Problemi che ci sono da anni e il covid non ha fatto altro che mostrare la pecca di quello che è stato fatto in questi anni, smantellare la sanità.

Non è vero che oggi gli ospedali sono vuoti, noi abbiamo avuto una riorganizzazione ospedaliera dove gli ospedali no covid sono solamente due nell’area metropolitana a Cagliari e vivono una situazione drammatica.

Inoltre si deve vaccinare, una cosa gravissima, che abbiamo ribadito da subito perché già c’è carenza di personale che poi viene utilizzato anche per vaccinare.

Nei reparti quindi manca il personale, per vaccinare ci vogliono infermieri, anestesisti, medici e nei reparti oggi non si riesce a chiudere i turni: mancano infermieri, OSS e abbiamo interi reparti che vivono una drammaticità impressionante. Il personale manca perché non si è investito sulle assunzioni prima, non si sono organizzati tutti i percorsi e noi lo abbiamo denunciato a gran voce. Sono anni che lo diciamo di assumere con assunzioni stabili, non creando sacche di precariato, non esternalizzare i servizi.

Noi oggi abbiamo portato la rabbia di tutte queste persone che dopo tanti proclami si sono visti negare le festività infrasettimanali e il pagamento del bonus covid è un miraggio, mentre nelle altri regioni d’Italia è stato dato”.

