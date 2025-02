Un’interrogazione urgente firmata da Alessandro Sorgia, consigliere regionale del gruppo “Misto” in merito alla recente denuncia di numerosi pazienti diabetici, rimasti senza l’insulina salvavita Tresiba a causa di una probabile mancata gestione delle gare d’appalto da parte della Regione. “Mentre la maggioranza della Presidente Todde è impegnata in estenuanti litigi per spartirsi poltrone con la riforma sanitaria, i cittadini sardi, in particolare i diabetici, pagano il prezzo più alto delle inefficienze del nostro sistema sanitario”, dichiara Sorgia. “Un quadro allarmante” che “si aggrava ulteriormente osservando come la priorità della Giunta sembri essere più orientata a rimuovere gli attuali direttori generali delle ASL per piazzare nuove nomine di fiducia, piuttosto che garantire cure essenziali ai cittadini”. Non solo: “Trovo inaccettabile che, in una regione con uno dei tassi di diabete più alti al mondo, si arrivi al punto di lasciare i pazienti senza farmaci vitali”, incalza Sorgia. “Questa situazione è la dimostrazione lampante di una gestione disastrosa della sanità regionale”. Il Consigliere Sorgia ha depositato un’interrogazione urgente al Presidente della Regione e all’Assessore alla Sanità per chiedere conto di questa grave carenza e delle misure immediate che si intendono adottare per risolverla. “Non possiamo accettare che i giochi di potere all’interno della maggioranza vengano prima della salute dei cittadini. La priorità deve essere quella di garantire ai pazienti diabetici la continuità delle cure, non quella di occupare poltrone”, conclude Sorgia che ha inoltre chiesto l’istituzione di un tavolo tecnico permanente per monitorare le forniture di farmaci salvavita e ha esortato la Giunta a riferire sulle azioni intraprese per evitare che simili episodi si ripetano in futuro. “La salute dei sardi non può dipendere dall’incapacità amministrativa di chi ci governa”.