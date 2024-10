Sanità, è caos totale in Sardegna. Todde: “Non si risolvono in pochi mesi emergenze così complesse”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Minacce di sciopero, personale in costante stato di agitazione, ospedali senza medici e pronto soccorso peggio, cittadini che rinunciano a curarsi. E poi ancora polemiche su polemiche per nomine e mancati commissariamenti delle Asl, in un braccio di ferro che rischia di logorare la maggioranza e si ripercuote inevitabilmente sui sardi, che nel governo regionale a trazione 5 stelle-Pd avevano riposto tutte le loro speranze, soprattutto quelle legate al funzionamento della sanità. Invece, ogni giorno è un po’ peggio del precedente, nonostante le promesse ripetute e ribadite in campagna elettorale dallo stesso presidente 5 stelle Giuseppe Conte.

Ma la presidente della Regione Alessandra Todde non ci sta e, nel pieno della bufera, lascia per un momento da parte l’unico argomento che ha monopolizzato il dibattito della giunta dal giorno dell’insediamento, le energie rinnovabili, e interviene per dire che, è vero, servirebbe fare di più ma i miracoli non li fa nessuno.