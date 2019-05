Sandro di Quartu, giardiniere disoccupato: “Grazie Delunas, chi darà da mangiare a mia moglie e mia figlia?”

Di nuovo “punto e a capo”. Per la terza volta in meno di un anno i giardinieri comunali di Quartu sono di nuovo in mezzo alla strada. Addio, chissà sino a quando, a ottocento euro di stipendio e, con i parchi chiusi in tutta la città, il posto scelto per andare a urlare tutta la loro rabbia è lo stesso di qualche mese fa: il piazzale esterno del palazzo del Comune. Alessandro Capobianco ha una storia particolare, che rende la sua situazione ancora più grave: “Mia moglie non lavora, nemmeno mia figlia che ha trent’anni. Viviamo in una casa popolare e paghiamo un affitto mensile di trecento euro. Senza più il mio stipendio siamo disastrati. Chi mi paga la corrente elettrica, il cibo e la stessa casa?”, chiede Capobianco. “Prima, in passato, facevo molte più ore e guadagnavo 1200 euro al mese, e già all’epoca non riuscivo a far quadrare i conti”. E allora, nonostante l’età, tocca andare a bussare alla porta dei parenti.

“Mi faccio aiutare da loro, mi prestano soldi per ogni cosa, anche per i detersivi e l’assicurazione dell’automobile. Prima la mia vita era tranquilla, negli ultimi dieci anni non ho mai avuto nessun problema con il lavoro. Adesso, invece, sono disperato, ed è tutta colpa del sindaco, degli assessori e dei dirigenti che si rimbalzano le responsabilità”. E provare a cercare un’altra occupazione? “A 53 anni? E chi mi prende?”, chiede, con gli occhi sbigottiti, Capobianco.