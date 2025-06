È fortunatamente fuori pericolo la giovane mamma vittima del bruttissimo incidente di questo pomeriggio sulla 387 a San Vito.

Secondo una prima ricostruzione, la donna stava viaggiando in direzione Muravera–San Vito quando, per cause attualmente in corso di accertamento, ha improvvisamente perso il controllo del proprio veicolo. L’autovettura è andata a collidere contro il guard rail laterale, sfondandolo e precipitando dal ponte sottostante. I soccorsi sono stati tempestivi: la conducente, cosciente ma in gravi condizioni, era stata trasportata in codice rosso dal personale sanitario del 118 presso l’ospedale San Marcellino di Muravera. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di San Vito e dell’Aliquota Radiomobile per i rilievi e gli accertamenti del caso. Il tratto stradale interessato è stato messo in sicurezza dal personale dell’Anas, che ha provveduto alla gestione della viabilità e alla verifica delle condizioni infrastrutturali del ponte.