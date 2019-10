San Vero Milis, le microplastiche soffocano la spiaggia: “Il mare vomita i veleni portati dall’uomo”

La mano quasi scompare tra le microplastiche, che a loro volta soffocano i granelli di sabbia e le patate di mare. Una “emergenza” ambientale che sembra proprio essere in piena regola, quella che arriva dalla spiaggia di Is Arenas, a San Vero Milis. A pubblicare le foto choc è Claudio T.: “Mi sono imbattuto in uno spettacolo che non avrei mai voluto vedere. La nostra isola, lodata da tutti per le spiagge ed il mare, ha subìto un grosso colpo. Il mare ha voluto resiturirci un po’ di porcheria che noi, con decenni di stupidità e ignoranza, abbiamo pensato di disperdere nell’ambiente, tra microplastiche e altro”.

Le immagini sono state subito rimbalzate sulla pagina Facebook “Cuore di Sardegna”: “Queste immagini da una parte mi fanno male, ma dall’altra mi consolano, molto poco purtroppo. Mi fanno male perché è assurdo che l’idiozia umana possa arrivare fino a questo punto, e fin qui siamo tutti d’accordo. Mi consolano invece, perché il mare, difendendosi, vomita sulla terra ferma il veleno che gli abbiamo somministrato e dà la possibilità, a chi tiene e rispetta questo mondo, di raccogliere e recuperare un filo di speranza”.