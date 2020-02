San Valentino, la dedica di Anna per Luca: “Non ti cambierei con nessuna metà perfetta”

Ancora tanti messaggi per la rubrica dedicata alle coppie sarde per San Valentino. Ecco il simpatico e amoroso messaggio di Anna per Luca.

“Ormai sono tanti anni che ci conosciamo, per l’ esattezza otto: sei la mia più grande disgrazia, sei l’ altra metà della mela, la metà ammaccata, quella metà che cadendo dall’albero, ha sbattuto per terra, ed è un po guasta🤣 Ma nonostante ciò, sei una bella disgrazia e l’altra metà della mela “guasta” che non cambierei con nessuna metà perfetta❤”