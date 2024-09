San Sperate, rischi per i bimbi in attesa della campanella fuori da scuola

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

San Sperate – Bimbi e genitori fuori dai cancelli prima del suono della campanella, prende severa posizione il sindaco Fabrizio Madeddu: “Ho richiesto anche il 17 settembre l’autorizzazione all’apertura dei campetti di via Alghero per lo stazionamento dei genitori e degli alunni che attendono l’ingresso in aula”. Criticità ingresso studenti scuole elementari: tra macchine e caos, la strada non è il posto più sicuro per attendere che i bimbi entrino a scuola. Il marciapiede non può contenere tutti. Ecco così che è stata già più volte avanzata la proposta di far trascorrere i minuti prima dell’inizio delle lezioni in luogo sicuro, al riparo dai pericoli. Sinora, però, niente da fare e il primo cittadino prende posizione pubblicamente: “Dall’inizio delle scuole stiamo lavorando per risolvere le criticità relative all’ingresso alla scuola primaria in via Alghero.

In merito alle proposte di soluzione presentate dall’Amministrazione alla scuola, ho richiesto personalmente alla dirigente scolastica, anche in data 17 settembre, l’autorizzazione all’apertura dei campetti di via Alghero per lo stazionamento dei genitori e degli alunni che attendono l’ingresso in aula.

Da parte nostra si garantisce, come sempre, la massima disponibilità al dialogo e alla ricerca di soluzioni che siano a vantaggio della collettività”. Il Comune ha speso 85 mila euro per la realizzazione di una copertura per i bambini all’interno del cortile: “Mai utilizzata. La stessa disponibilità che chiediamo alla Dirigente nell’autorizzare l’ingresso degli alunni e dei genitori nel campetto e se necessario declinando (con specifico atto) qualsiasi responsabilità al sottoscritto così come vengono declinate le responsabilità al comune quando vengono utilizzate le strutture di pertinenza scolastica (campi via Alghero e palestre) la sera per la fruizione extrascolastica (società sportive)”.

Una problematica non indifferente, la sicurezza dei piccoli sempre al primo posto.

“Non ci tiriamo indietro quando si tratta assumerci le dovute responsabilità ma nei limiti delle nostre possibilità, tra le quali l’organico ridotto della polizia locale e le difficoltà nel garantire la loro presenza giornaliera. Pur avendo serie difficoltà nel gestire la viabilità in ingresso e uscita dalle scuole, cercheremo di fare ogni sforzo sacrosanto e necessario anche per aprire e chiudere gli accessi ai campetti”.

Una nota polemica riferita alla situazione attuale con gli organi scolastici di competenza: “Spiace comunque che, all’incontro organizzato in mattinata dalla dirigente scolastica con il Responsabile dell’ufficio patrimonio, sia stato inizialmente opposto diniego alla mia richiesta di far presenziare anche un assessore, benché fossero presenti altre figure non interne alla scuola. Mi sono assunto la responsabilità di mandare comunque l’Assessora Pili e l’Assessore Vargiu, che alla fine sono stati autorizzati a far parte dell’incontro anche in presenza del Responsabile del settore Patrimonio del Comune. Anche in questa circostanza è emersa la necessità di incontrarsi in tavolo tecnico. In risposta alla mia richiesta di incontro urgente per domani, vista l’urgenza e l’indifferibilità del problema, ho ricevuto la proposta di un incontro da parte della Dirigente per martedì prossimo”. Massima prudenza, quindi, in attesa che l’entrata e l’uscita degli scolari sia già giustamente regolamentata.