Nella tarda mattinata di oggi, una chiamata di soccorso è pervenuta alla sala operativa dei Vigili del fuoco di Cagliari da parte di tre ragazze, per un gattino in difficoltà caduto nelle acque di un piccolo vascone, sito in terreno privato della periferia di San Sperate. “Lo sentivano miagolare disperatamente” le ragazze hanno lanciato tempestivamente l’allarme e hanno presidiato l’animale senza abbandonare l’area sino all’arrivo dei soccorsi, mentre sul posto si recava una squadra di pronto intervento della centrale operativa di viale Guglielmo Marconi del Comando dei Vigili del fuoco di Cagliari, sul posto erano presenti anche i Carabinieri, che hanno recuperato il gattino dalle acque. I Vigili del fuoco giunti sul posto, hanno effettuato le manovre di primo soccorso all’animale che aveva bevuto tanta acqua, per poi affidarlo al padrone che è stato rintracciato nelle vicinanze. Lo stesso si è subito attivato per affidare il gattino alle cure di un medico veterinario della zona.