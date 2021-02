San Giovanni Suergiu premiato da Legambiente con l’attestato di Comune Rifiuti Free

Questa mattina, in occasione del 3°Ecoforum della Sardegna, il Comune di San Giovanni Suergiu è stato inserito tra le eccellenze premiate da Legambiente con l’attestato di Comune Rifiuti Free.

Il paese, guidato dal sindaco Elvira Usai, infatti, si è confermato virtuoso in termini di raccolta differenziata, per aver raggiunto nel 2019 una percentuale di rifiuti differenziati superiore all’83%, posizionandosi ben al di sopra della media regionale. “Un grande risultato- afferma l’assessore all’ambiente Camilla Melis- che gratifica non solo noi dell’amministrazione e tutte le figure professionali impegnate a vario titolo nella gestione dell’appalto di igiene urbana, ma sopratutto i cittadini di San Giovanni Suergiu che, quotidianamente, si impegnano per il corretto conferimento dei rifiuti.”

“Siamo consapevoli che c’è ancora tanto da fare – ha affermato durante la conferenza Annalisa Colombu, presidentessa di Legambiente Sardegna; osservando le nostre strade, il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti permane ed è un problema non più trascurabile. Occorre potenziare la sorveglianza del territorio e incrementare le attività di sensibilizzazione della cittadinanza, a partire dalla tenera età.

L’obiettivo è ambizioso, ma questo risultato conferma che stiamo percorrendo la strada giusta.”