San Gavino Monreale in lacrime per Francesco Kikki Pilloni, addio al “calzolaio mascherato” del Carnevale

Simpatico, scherzoso, sempre alla mano, uno dei protagonisti indiscussi degli ultimi trenta Carnevali di San Gavino Monreale. E, nella vita di tutti i giorni, calzolaio in Corso Umberto I. Ecco chi era Francesco Pilloni, conosciuto col suo vero nome solo all’anagrafe. Per tutti era “Kikki”, bastava questo nome in paese perchè tutti capissero di chi si stava parlando. È morto alla vigilia di Ferragosto 2024, lasciando tutti senza parole e nel dolore. Durante le sfilate carnevalesche si trasformava, mascherandosi e riuscendo a interpretare, ovviamente canzonandoli, politici sia nazionali, come Berlusconi, sia locali. Ma nel mirino del calzolaio-artista sono finite anche trasmissioni televisive del calibro di C’e Posta Per Te, Affari Tuoi e altri people show spesso strappalacrime. Lui, con i suoi travestimenti, è sempre riuscito a strappare a tutti più di una risata. Sono già tantissimi i messaggi di cordoglio sui social: Kikki era un punto di riferimento come calzolaio, la sua attività era conosciuta da tutti e aveva tantissimi clienti, sia come uno dei “re” dei Carnevali sangavinesi.

“Oggi la nostra comunità perde un pezzo di storia, una persona sempre pronta a strapparti due risate, una vera icona e simbolo del carnevale sangavinese. Ciao grande Kikki, un grande abbraccio a tutta la famiglia”, così si legge nella pagina ufficiale Facebook del gruppo “Non solo Murales di San Gavino Monreale paese di artisti”. Un lungo e commovente tributo arriva anche dal gruppo politico che oggi guida il paese, San Gavino Monreale Città Futura: “Il gruppo esprime il proprio profondo cordoglio per la scomparsa del caro Francesco Pilloni. La sua presenza vivace e la sua inesauribile passione per la vita sociale e culturale di San Gavino Monreale hanno lasciato un segno indelebile nella nostra comunità. Kikki è stato un volto amato e conosciuto da tutti, oltre che per la sua professione, anche per la sua puntuale partecipazione al Carnevale sangavinese, occasione in cui riusciva a unire tutti con la sua energia contagiosa e il suo spirito allegro. La sua scomparsa lascia un vuoto che sarà difficile colmare, ma il ricordo del suo sorriso continuerà a vivere nei cuori di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo. Alla famiglia di Kikki, e a tutti i suoi cari, rivolgiamo le nostre più sentite condoglianze”.